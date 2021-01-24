Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Elazığ depreminde hayatını kaybedenleri andı
Oktay, mesajında, "Elazığ depreminin sene-i devriyesinde Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadesini kulandı.
TÜRKİYE 24.01.2021, 20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Elazığ depreminin sene-i devriyesinde Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Her zaman olduğu gibi, vatandaşının derdiyle dertlenen devletimiz ile milletimiz el ele verdi, yaralar sarıldı. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadelerine yer verdi.
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