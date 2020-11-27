Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milli füzenin seri üretimi başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'nin ilk milli hava-hava füzesi GÖKTUĞ'da uçak üzeri testlere, ilk milli deniz füzemiz ATMACA'da seri üretim sürecine başlanmıştır. Mini akıllı mühimmatlarımız ile güdüm kitlerimizin üretim, teslimat ve ihracatları sürmektedir" dedi.

TÜRKİYE 27.11.2020, 12:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milli füzenin seri üretimi başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibarıyla 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 287 hizmet sunulmaktadır." dedi.

Oktay, "Yatırım Ofisi öncülüğünde, 2020 yılı Ekim sonuna kadar toplam değeri 388 milyon dolar olan toplam 18 yatırım projesi faaliyete geçmiştir." diye konuştu.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Seri üretim sürecine başlandı - Güncel Haberler Milliyet

CİMER'E 5 MİLYON BAŞVURU

"İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden, vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gören CİMER'e yapılan başvuru sayısı 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon olarak gerçekleşmiştir." diyen Fuat Oktay, "Başvuruların yüzde 90’ı cevaplanmış olup, bu süre zarfında kurumların ortalama işlem süresi 16 gün olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

GÖKTUĞ VE ATMACA'NIN SERİ ÜRETİMLERİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'nin ilk milli hava-hava füzesi GÖKTUĞ'da uçak üzeri testlere, ilk milli deniz füzemiz ATMACA'da seri üretim sürecine başlanmıştır. Mini akıllı mühimmatlarımız ile güdüm kitlerimizin üretim, teslimat ve ihracatları sürmektedir" dedi.

"2021 yılı itibarıyla AKINCI, AKYA, KARAOK ve ATMACA projelerimizde teslimat faaliyetlerine başlamayı, TCG ANADOLU'yu envantere almayı planlıyoruz." diyen Oktay, şunları söyledi:

"(Savunma Sanayii) 2019 yılında sektörün cirosu yaklaşık 11 milyar dolar, ihracat tutarı ise 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup yürütülen savunma projesi sayısı 700'ü aşmıştır.

ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA’nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir."

MİT OPERASYONLARI HAKKINDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "MİT Başkanlığımızca gelişmelerin doğru ve anlık takibi ile ön alıcı istihbarat üretildiğini, zamanında ve etkili istihbarat çalışmaları yürütüldüğünü, yurtiçinde ve yurtdışında başarılı ve sonuca ulaşan operasyonel faaliyetler gerçekleştirildiğini memnuniyetle müşahede etmekteyiz." dedi.

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay #Milli füze #GÖKTUĞ #atmaca
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