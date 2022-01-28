Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü kabul etti.
TÜRKİYE 28.01.2022, 20:47
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Oktay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Daha önce COVID-19 geçiren Oktay'a geçmiş olsun dileklerini ileten milli güreşçiler, şimdiden 2024 Olimpiyatları'na hazırlandıklarını belirtti.
Kayaalp ve Akgül, kendilerine her zaman destek veren Oktay'a teşekkür etti.
Oktay da her zaman sporu ve sporcuları desteklediklerini vurgulayarak, Türkiye'nin spor alanında son yıllarda önemli başarılar kazandığını ve bu başarı seviyesinin daha ileriye taşınacağını söyledi.
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