Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve 2 Bakan Bingöl'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bingöl'e gelen Oktay'ı Bingöl Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile öteki yetkililer karşıladı.

Oktay ile bakanlar Soylu ve Kurum, depremin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunacak.

Oktay'a, bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da eşlik ediyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili, "İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"90 EKİPLE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ FİİLEN BAŞLAMIŞTIR"

Okaty deprem sonrası ekiplerin çalışmalarıyla ilgili olarak "90 ekiple hasar tespit çalışmalarımız fiilen başlamıştır. Tamamlanana kadar devam edecektir." dedi.

46 ARTÇI DEPREM

Oktay "46 artçı depremimiz var. Bunlardan 2'si 4'ün üzerinde depremler. Bunlar normal. Bunlar yine azalarak devam edecek." dedi.

18 YARALI VAR

Depremde 18 kişinin yaralandığını aktaran Oktay "Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok." dedi.

"NE GEREKİYORSA YAPILACAKTIR, YAPILMAKTADIR"

Tüm bakanlıklarımızla, yereldeki yöneticilerimizle ekip olarak buradayız. Ne gerekiyorsa yapılacaktır, yapılmaktadır. Biz de fiilen gidip, bizzat yerinde göreceğiz. Yapılması ve alınması gereken kararlar varsa da yine birlikte alıyor olacağız. Yaraları bir an önce saracağız inşallah.