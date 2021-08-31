Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
TÜRKİYE 31.08.2021, 12:11
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup SG Albay Altay Çoğal, 15 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.
Kararla birlikte, 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Tuğamiral Ahmet Kendir Tümamiral olurken, SG Albay Serkan Tezel ve SG Albay Tayfun Paşaoğlu Tuğamiral rütbesine yükseltildi. Böylelikle Tümamiral Kendir, Tuğamiral Tezel ve Paşaoğlu'nun görevlerinde de değişiklik yapıldı.
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