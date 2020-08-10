Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda artan koronavirüs vakaları sonrası yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Doğu Akdeniz, Libya ve Lübnan'daki gelişmeler de ele alınacak.
TÜRKİYE 10.08.2020, 15:57 10.08.2020, 16:01
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.30'da başladı.
Toplantıda artan koronavirüs vakaları sonrası yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.
Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantıda önemli bir yer tutacak. Türkiye, Yunanistan ve Mısır'ın korsan anlaşmasını yok hükmünde saymıştı. Bölgede atılması planlanan yeni adımlar değerlendirilecek. Türkiye'nin desteğiyle tablonun değiştiği Libya'da gelinen son durum da ele alınacak.
Suriye, Irak'ın kuzeyi ve yurt içindeki terör operasyonları da toplantıda konuşulacak konular arasında.
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