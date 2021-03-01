Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı, saat 15.55'te başladı.

Milyonların heyecanla beklediği Kabine toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de risk grubuna göre atılacak adımlar kapsamında, restoran ve kafelerin açılması, yüz yüze eğitim ve hafta sonu ile hafta içi kısıtlama saatlerinde yeni adımlar atılması bekleniyor. Erdoğan toplantı sonrası açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları Pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" demişti.

Bu açıklamalar sonrasında gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı, Beştepe'de saat 15.55'te başladı. Toplantının merakla beklenen başlığı ise koronavirüste normalleşme adımları olacak.