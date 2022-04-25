Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ukrayna'da devam eden çatışmalar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, terörle mücadele operasyonları ve ekonomi. Kabine, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun bir gündemle toplandı.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve barış çabaları ele alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak. İstanbul sürecinin Putin-Zelenskiy zirvesine taşınması için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek. Ukrayna'daki Türk ticaret gemilerinin durumu ve bölgeye yönelik insani yardımlar gözden geçirilecek.

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı kabine toplantısında

Bir diğer dış politika gündemi İsrail'in Filistin topraklarına yönelik müdahaleleri olacak. Saldırıların son bulması adına Erdoğan'ın bölge liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile yürüttüğü diplomatik temaslar görüşülecek.