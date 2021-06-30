Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 yeni kurul oluşturuldu

Ekonomi politikaları alanında koordinasyon sağlamak üzere kurulan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlık edeceği belirtildi.

Aylık olarak gerçekleştirilecek kurul toplantılarına, ekonomi alanındaki bakanlar ile Strateji ve Bütçe Başkanı katılacak.

Fiyat İstikrarı Komitesi ise fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine katkı sağlamak amacıyla kuruldu.

Komitenin başkanlığını Hazine ve Maliye Bakanı üstlenecek.

Ekonomi alanındaki bakanlar, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı komitede yer alacak.