Cumhuriyet Halk Partisi asgari ücret teklifinde bulundu
CHP, "Asgari Ücret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığına sundu.
TÜRKİYE 23.12.2020, 14:45 23.12.2020, 17:49
CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel'in imzası bulunan ve 27 maddeden oluşan teklifte Türkiye'de asgari ücretle çalışan işçi sayısının 7 milyon 423 bin 402 kişi olduğu ve sigortalı işçilerin yüzde 51,86'sını oluşturduğu belirtildi
Teklifin gerekçesinde, "Kanun teklifi ile işçi ve ailesinin asgari geçimini sağlayacak net asgari ücretin 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylık 3 bin 100 lira olması öngörülmüştür." denildi.
Kanun teklifiyle bu ücretin TÜİK tarafından hazırlanarak, yayımlanacak Ücretliler Geçinme Endeksindeki artış oranlarıyla milli gelirdeki artış oranları doğrultusunda artırılması öngörülüyor.
Teklifte, Asgari Ücret Kanunu'nun kapsamına bütün ücretli çalışanlar dahil ediliyor.
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