Cumhuriyet Savcısı kutlamada başından vuruldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, evinde arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada başından tabancayla vuruldu

TÜRKİYE 25.03.2021, 14:45 25.03.2021, 15:07
Cumhuriyet Savcısı kutlamada başından vuruldu

Ağır yaralanan Salkım, arkadaşları tarafından çağırılan 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilerek tedaviye alınan Özlem Salkım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öte olayla ilgili yapılan açıklamada silahın kazara ateş aldığı belirtildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesindeki meydana gelen olayda Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, iddiaya göre evde aralarında kamu personellerinin bulunduğu arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vuruldu.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralanan Salkım, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı Salkım, buradaki ilk müdahalesinden sonra da Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilerek tedaviye alınan Özlem Salkım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

2019 YILINDA ATANMIŞ

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı Özlem Salkım'ın vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, polis olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Evde bulunanlar ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Ankara'da stajını tamamladıktan sonra 2019 yaz kararnamesiyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine atandığı öğrenildi.

4 KAMU GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sorgun'da Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın tabanca ile başından vurularak yaralanmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, doğum günü kutlaması sırasında Özlem Salkım'ın silahla yaralanması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılarak evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığı kaydedildi.

''SİLAHLA OYNARKEN ATEŞ ALDI''

Açıklamada şöyle denildi: "Şüpheliler alınan ifadelerinde, Özlem Salkım'ın evdeki A.M'ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir. Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş olay yeri muhafaza altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Özlem Salkım'ın tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir."

#savcı #silah #tabanca
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