Cüneyt Arkın hayatını kaybetti
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti... 85 yaşında hayatını kaybeden Arkın, birçok filme imza atmıştı.
Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi.
85 yaşında veda etti
85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.
1937 yılında doğan ve asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan Arkın, Eskişehir'in bir köyünde dünyaya geldi.
Doktor oldu
Yokluk içinde büyüse de çok çalıştı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve doktor oldu.
1963 yılında “Artist” dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına giren Arkın, birinci oldu.
Kariyerinin dönüm noktası
Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.
Arkın askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı.
Yüzlerce ödül aldı
Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.
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