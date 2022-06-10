DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı
Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TÜRKİYE 10.06.2022, 19:36
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terörle mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonlarda, DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
3 kişi tutuklandı
Şüphelilerden 3’ünün tutuklandığı, 1’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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