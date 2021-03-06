Dağlık alanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 4 kişi, helikopterle kurtarıldı.
TÜRKİYE 06.03.2021, 13:01
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleler Mahallesi Yayla Çalı mevkisinde 4 kişinin mahsur kaldığı bilgisine ulaştı.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), AKUT ve Jandarma personelinden oluşan kurtarma ekibi, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığına ait helikopterin de desteği ile çalışma başlattı.
4 KİŞİ KURTARILDI
Mahsur kalan M.E.Ç, H.G, O.Ö. ve A.Ç, bulundukları yerden helikopter yardımıyla kurtarıldı.
Hafif yaralı olan M.E.Ç, O.Ö. ve A.Ç, skişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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