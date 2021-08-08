Dalaman'da orman yangını çıktı

Muğla'nın Yatağan, Milas, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde devam eden yangınlara bir yenisi daha eklendi.

Günlerdir devam eden orman yangınları ile mücadele sürerken, Dalaman ilçesinden de dumanlar yükseldi.

KIZILÇAM AĞAÇLARINI SARDI

Cafer Mahalleri Kuzmuar mevkisinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bölgedeki kızılçam ağaçlarını sardı.

Dalaman Havalimanı'nın yakınında bulunan bölgeden yükselen dumanlar endişeye neden oldu.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Olay yerine sevk edilen ekipler alevlere hem havadan hem karadan müdahaleye başladı.

Vatandaşlar da yangının büyümemesi için ellerindeki imkanlarla ekiplere destek için seferber oldu.

Bölgede alevlere helikopterlerle havadan müdahale sürerken, arazöz ile orman işçileri tarafından karadan müdahale sürüyor.

Yangının şu an için havalimanına herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirlendi.