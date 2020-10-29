Dalaman’da bulunan bebek cesedi ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Muğla’nın Dalaman ilçesi Merkez Mahallesi Damla Sokak'ta, inşaat halindeki binanın hemen yanında bulunan boş arsada bez çantanın içerisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulunmuştu.

İnşaatta çalışan bir işçinin, malzeme atığı için gittiği arazide bulduğu yeni doğmuş erkek bebek cesedi ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine soruşturma başlatıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan sonra oluşturulan sivil özel ekip, henüz bir günlük erkek bebek cesedinin failleri üzerinde araştırma başlattı.

Özel ekip, olay yerinin bölge haritasını çıkardıktan sonra güzergah üzerindeki toplam 116 MOBESE kamerası kaydını taradı.

KAMERAYA TAKILAN MOTOSİKLETLİ

Kameralardan, bir motosiklet ve motosiklete binen kadın tespit edildi. Motosikletin egzoz kısmının parlak olmasından yola çıkan ekipler, modeli bulmak da zorlanmadı.

Bu sırada yakın zamanda hamile olan kadınlar üzerinde de araştırma yapıldı.

MOTOSİKLETLİ BULUNDU, ANNENİN İSMİNİ VERDİ

Geniş çaplı soruşturma sonrası güvenlik kamera kayıtlarına takılan motosikletin sahibi İ.A. gözaltına alındı. İ.A., daha önceden tanıdığı ve bebeğin annesi E.Ö’nün kendisini telefon ile arayarak evinden almasını istediğini söyledi. Bunun üzerine E.Ö. de gözaltına alındı.

BAKIMSIZLIKTAN ÖLEN BEBEĞİNİ BOŞ ARSAYA ATTI

Bebeği evde dünyaya getirdiği öğrenilen E.Ö.’nün üç çocuğunun daha bulunduğu, bebeğin doğumdan sonra bakımsızlık nedeniyle öldüğü ve ardından motosiklet ile boş arsaya attığı belirlendi.

BEBEĞİN BABASI DA GÖZALTINA ALINDI

E.Ö.’nün ifadesinde, bebeğin babasının erkek arkadaşı S.B. olduğunu belirtmesi üzerine S.B. isimli şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan üç kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan sorgularının ardından Ortaca Adliyesi’ne sevk edildi.