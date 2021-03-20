Damacana su satıp öğrencilere burs veriyor

13 ÖĞRENCİYE BURS VERİYOR

Muhtar uygun fiyata köylüye temiz su hizmeti verirken, sulardan biriktirdiği paralarla da köylerinde üniversite okuyan 13 öğrenciye burs veriyor.

İhtiyacı olan çocuklar aldıkları burstan dolayı köy muhtarı Doğru'ya, hayır duası ediyor.

ARITMA SİSTEMİ 10 BİN LİRAYA MAL OLDU

Muhtar, köy sakinleri faydalansın diye su arıtma tesisi kurduklarını belirterek, "Arıtma tesisinden köylüler 1 liraya 19 litre su doldurabiliyor. Buradan topladığımız 1 liralarla köyümüzde üniversite okuyan 13 öğrencimize burs verdik. Bu arıtma sistemi bize 10 bin liraya mal oldu. Bu parayı da köyümüzde bulunan derneğin bütçesinden karşıladık." dedi.