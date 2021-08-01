Damada kırbaçla vurup, boyundurukla araç çektirdiler

Bursa'da yaşayan Selim Baştürk, kız arkadaşı Nimet Genç ile düzenlenen törenle evlendi. Düğünün ardından Selim Baştürk'ün arkadaşları, Hamidiye Mahallesi'ndeki evinin önünde, bir dizi eğlence düzenledi.

KIRBAÇLA VURUP ARAÇ ÇEKTİRDİLER

Gelenek gereği önce şınav çektirilen, daha sonra da yerde süründürülen damada, boyunduruk takıldı. Kırbaçlar vurulan Baştürk, 2 ton ağırlığındaki aracı, boyundurukla zorlukla çekti. Eğlencenin devamında da Baştürk'ün yaptığı menemeni beğenmeyen arkadaşları, 3 katlı apartmanın terasına çıkardı.

''EVLENDİĞİME PİŞMAN DEĞİLİM''

Selim Baştürk, burada eşine "Seni seviyorum" diye bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Yaşananların ardından konuşan Selim Baştürk, "Düğünün ardından arkadaşlar eğlence düzenlendiler. Bana da eziyet ettiler. Süründürdüler, ördek yürüyüşü yaptım. Aracı çektim. Evlendiğime pişman değilim" dedi.