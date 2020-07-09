Danıştay'ın Ayasofya kararı bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılarak ibadete açılması yönündeki isteği üzerine açılan davanın duruşması, geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Danıştay, aldığı kararı 15 gün içerisinde açıklayacağını bildirdi.

İBADETE AÇILIYOR

Aradan geçen sürede Danıştay'a yakın kaynaklar, kararın olumlu yönde oy birliğiyle sağlandığını bildirdi.

KARAR GÜNÜ GELDİ

Ayasofya'nın ibadete açılması için alınan kararın 10 Temmuz Cuma günü açıklanacağı da ilk gelen bilgiler arasında.

AK PARTİ TEŞKİLATINDA NAMAZ HAZIRLIĞI

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, "AK Parti teşkilatlarında hazırlık var. 15 Temmuz'da sabah namazı kılınması için." dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de Danıştay'ın kararını 10 Temmuz'da açıklayacağını yazdı.

İLK NAMAZ 15 TEMMUZ'DA...

Bilindiği üzere, Ayasofya'da ilk namaz için de 15 Temmuz tarihi işaret ediliyordu.

15 Temmuz tarihinin Türkiye için ayrı bir önemi var. Yurt dışından aldığı destekle devletin içine sızan Fetullahçı teröristler, 15 Temmuz'da milletin iradesine el koyma girişiminde bulunmuştu.

Vatanına sahip çıkan millet, sokaklara inerek iradesine sahip çıkmış ve darbeci teröristleri püskürtmüştü.

Türkiye, 15 Temmuz'da Ayasofya'da namaz kılmaya başlayarak tüm dünyaya mesaj verebilir.