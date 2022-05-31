Danıştay, memurların sakal uzatmasını serbestleştirdi

Uzun yıllardır Türkiye'de tartışmalara neden olan memuriyette sakal sorununda Danıştay son kararı verdi.

Kılık Kıyafet Yönetmeliği'ndeki "sakal kesme" zorunluluğuna yönelik daha önce 'üst hukuk normuna uygun olmadığı' değerlendirmesi yapan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, karara yapılan düzeltme talebini de reddetti.

Danıştay 12. Dairesi ve Danıştay 2. Dairesi tarafından hukuka aykırı bulunmayan ve Cumhurbaşkanlığı'na taşınan sakal kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri tarafından 'kaldırılması' yönünde değiştirildi.

Sakal uzattığı için cezalandırıldı

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre; Diyarbakır'daki Silvan Devlet Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapan E.O.Ö., sakal uzattığı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/A-(g) maddesi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırıldı. E.O.Ö. bunun üzerine Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nin iptali istemiyle dava açtı.

Danıştay 12. Dairesi ve Danıştay 2. Dairesi müşterek kurulu, yönetmelikte hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek talebi reddetti.

Yönetmeliğin darbe koşulları altında hazırlandığı belirtildi

Bunun üzerine E.O.Ö., dava konusu yönetmeliğin darbe koşulları içinde hazırlandığını ve günün gereksinimlerine karşılık vermeyen normlar içerdiğini, değişen yaşam koşullarına uygun olarak hukuk kurallarının da dönüştüğü ve yönetmeliğin fiilen uygulanmadığını belirterek kararı temyiz etti.

Davalı idare olan Cumhurbaşkanlığı, yapılan temyiz başvurusunun reddedilmesi yönünde savunma yaptı. Cumhurbaşkanlığı, Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nin ilgili maddesinin iptali talebinin reddi yönünde görüş bildirdi.

Yönetmeliğin iptali için başvuruldu

Dosyanın geldiği Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, temyiz talebini kabul ederek “sakal kesme” zorunluluğunun yer aldığı yönetmeliğin iptali yönündeki başvurunun kabul edilmesi gerektiğine karar verdi. Bu karara ilişkin yapılan karar düzeltme talebi de sonuçlandı.

İbare kaldırıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nde yer alan “Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılamaz.” ibaresinin kaldırılmasına karar verdi.