Darp edip yakmaya çalıştılar, KADES ile kurtuldu

Kocasıyla sorun yaşadığı için bir arkadaşının evine sığınan kadın burada alıkonularak darp edilip, yakılmak istendi. KADES uygulamasını indirip yardım isteyen kadın, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

TÜRKİYE 26.04.2021, 10:49 26.04.2021, 11:33

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kocasıyla sorunlar yaşayan H.Y. (26) gidecek yeri olmadığı için arkadaşı Remziye B.'nin (28) evine sığındı. Ancak arkadaşının eşi Vural B. (36) uyuşturucu bağımlısı olduğu için eşini darp etmeye başladı. H.Y. hem uyuşturucu kullanılmasına hem de arkadaşının darp edilmesine karşı çıkınca Vural B. tarafından o da darp edildi. Vural B. genç kadının yüzüne demir parçası ile vurarak yaraladı. Daha sonrada Vural B., H.Y.'yi bir odaya koyup kapıyı da üzerine kilitleyerek alıkoydu. Bu arada Vural B.'nin hasımları evi basarak silahlarla ateş etti. Genç kadın evde korku dolu anlar yaşadı.

Vural B. hasımları gittikten sonra hem eşini hem de H.Y.'yi kendisini suçladıkları için darp edip bir odaya koyup kapıyı ateşe verdi. Yanma tehlikesi geçiren iki kadın kendi imkanlarıyla kurtuldu. Vural B. daha sonra da H.Y.'yi yine bir odaya koyup üzerine kapıyı kilitledi.

Telefonuna KADES'i kurdu kurtuldu

Yaşadıklarından bıkan ve çok korkan H.Y. nasıl kurtulacağını düşünürken 112'yi aramak istedi ancak sesinin duyulmasından korkunca aklına telefonuna KADES programını kurmak geldi. KADES'i kuran H.Y. hemen butona basarak yardım istedi. KADES'ten ihbar gelince Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ancak KADES'ten gelen sinyalde H.Y. adresinde olmadığı için önce bir türlü bulunamadı. Buna rağmen polis H.Y. ile mail üzerinden ve ikinci şahıslar üzerinden konuşup alıkonulduğu adresini belirledi.

Kurtarıldı dünyalar onun oldu

Polis adrese baskın yaptı. Baskında genç kadın kilitli kapının ardından kurtarıldı. Polis geldiğinde korkusundan titreyen kadını Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Polis hemen kadını evden uzaklaştırıp korumaya alırken, Vural B. de gözaltına alındı. Polis evde yaptığı aramada ise tabanca, uyuşturucu ele geçirdi. Zanlı çıkarıldığı adliyede “kişi hürriyetini yoksun bırakma ve şiddetten” tutuklandı.

“İyi ki KADES uygulaması var"

Hala yaşadıklarının etkisinde olan H.Y., “İlk bir hafta çok iyiydi, ikinci hafta eşine şiddet uygulamaya başladı. Araya girmeye çalıştığımda bana da vuruyordu. İlk başlarda yanlışlıkla vuruyordur diye sustum ve umursamadım. Kendisi uyuşturucu bağımlısı ve kullanamadığı için krize girdi. Borçlu olduğu insanlar evi bastı silahlar patladı, evde ne varsa yerle bir ettiler. Onlar gittikten sonra olay bize döndü, sizin yüzünüzden demeye başladı. Eşini ve beni dövmeye başladı ve bizi odaya kapattı. Daha sonra kapı önüne halıları toplayıp getirdi ve bizi yakmaya çalıştı. Alevler kapıya kadar dayandı, bize ‘kendinizi kurtarın kurtarabiliyorsanız' dedi. Alevlerin arasında kaldık kıyafetlerim yandı ama yine de kurtulduk” dedi,

H.Y. polisi aramak istediğini ama sesi duyulur diye arayamadığını belirterek şöyle devam etti:
“Aklıma KADES uygulaması geldi ve hemen indirdim butona defalarca bastım. Evin adresini bilmiyorum diye polislere adresi bilen bir kişinin numarasını verdim ve bana o şekilde ulaştılar. Polisler geldiğinde kapıda asma kilit vardı. Polisleri görünce çok sevindim kurtuldum artık bitti dedim. Polisler beni yeter ki buradan çıkarsın daha sonra isterlerse onu bıraksınlar dedim. Çünkü ben gittim gideli her gün kapılar kilitleniyordu. Gece uyumaya geçtiğimde dışarıdan kapıma asma kilit takıldığını fark ediyordum. Allah polislerimizi başımızdan eksik etmesin iyi ki varlar. İyi ki bu KADES uygulaması çıkmış. Birçok kadın polisi arayamıyor, şiddet gördüğünü söyleyemiyor ihbar bile edemiyor bu uygulama iyi ki çıkmış, polislerimize tekrar teşekkür ediyorum.”,

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