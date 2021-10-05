Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 05.10.2021, 11:22
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 10.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 33,77 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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