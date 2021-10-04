Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

TÜRKİYE 04.10.2021, 17:23
Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremi sosyal medyadan duyurdu.

Deprem, Ege Denizi'nde meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem yerin 8,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4,3 büyüklüğündeki deprem saat 17.03 sıralarında oldu.

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