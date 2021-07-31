Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TÜRKİYE 31.07.2021, 23:10 31.07.2021, 23:21
Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 22.57'de Datça'nın 44 kilometre açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 3,2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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