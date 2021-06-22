Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.
TÜRKİYE 22.06.2021, 09:06 22.06.2021, 12:03
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.14'te 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 11,40 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 41,77 kilometre olarak ölçüldü.
"Olumsuz bir ihbar ulaşmadı"
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
20'ye yakın artçı deprem
Bu depremin ardından, en büyükleri 3,8 ve 3,6 olan 20'ye yakın sarsıntı daha kaydedildi.
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