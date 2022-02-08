Dayak yedi, kurşun yağdırdı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yeni Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi bölgesinde oto tamirciliği yapan A.S. ile iş yerine gelen ismi öğrenilemeyen şahıs arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Şahıslar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen şahıs, cebinden çıkardığı silahla defalarca çevreye ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar A.S.'ye ait iş yeri ve yanında bulunan iş yerine isabet etti. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, eli silahlı şahıs aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Ekipler olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.