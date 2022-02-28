Dayakçı sevgilisini bıçakladı!
Bilinmeyen bir nedenle tartıştığı C.A. isimli sevgilisini sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan N.G. isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bolu'da Tabaklar mahallesi İkizler Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda iddiaya göre, evde bulunan C.A ile sevgilisi N.G. isimli kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
SEVGİLİSİNİN SIRTINA BIÇAK SAPLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine N.G., mutfaktan aldığı bıçağı C.A.’nın sırtına sapladı.
C.A. kanlar içinde yerde kalırken, sevgilisi N.G. durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Bolu'da Tabaklar mahallesi İkizler Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda iddiaya göre, evde bulunan C.A ile sevgilisi N.G. isimli kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
SEVGİLİSİNİN SIRTINA BIÇAK SAPLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine N.G., mutfaktan aldığı bıçağı C.A.’nın sırtına sapladı.
C.A. kanlar içinde yerde kalırken, sevgilisi N.G. durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
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