Dayı ile yeğenini öldüren çoban konuştu!
Isparta'da dayı Emrah Kaya ile yeğeni Eflatun Karaman, başkasına ait ağıla gireceklerken, içeride bulunan 17 yaşındaki çobanın ateş açması sonucu ölmüştü. Dayı ile yeğenine hırsız sandığı için ateş açan çoban, "Kaldığım yerin camına, kapıya vuruyorlardı. Beni dövmeye geldiklerini sandım. Zarar vermelerinden korktuğum için art arda ateş ettim'' sözleriyle kendini savundu. Köy muhtarı, Emrah Kaya'nın ağıla giderken canlı yayın yaptığını söyleyerek hırsızlık iddialarının asılsız olduğunu söyledi.
Isparta'nın Yalvaç'a bağlı Akçaşar köyü Kocadere mevkisinde dün saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, Yalvaç'ın Altıkapı köyünde yaşayan ve hayvan alım satımı yaptığı öğrenilen Emrah Kara, yanına yeğeni Eflatun Karaduman'ı da alıp kamyonetle, Kocadere mevkisindeki başkasına ait ağıla gitti.
DAYI İLE YEĞENİNİ HIRSIZ SANIP VURDU
Ağılda çobanlık yapan L.K., iddiaya göre hırsız sandığı Emrah Kara ve Eflatun Karaduman'a yanındaki otomatik av tüfeğiyle ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği dayı ve yeğeni ağır yaralandı. L.K.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİSİ DE HAYATA TUTUNAMADI
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Emrah Kara ve Eflatun Karaduman'ın öldüğü belirlendi. Kara ve Karaduman'ın cenazeleri, nöbetçi savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. L.K. ise suç aleti tüfekle birlikte jandarmaya teslim oldu.
ÇOBAN KENDİNİ SAVUNDU: BENİ DÖVMEYE GELDİKLERİNİ SANDIM
Gözaltına alınan L.K. savcıya verdiği ifadesinde, "Kaldığım yerin camına, kapıya vuruyorlardı. Beni dövmeye geldiklerini sandım. Zarar vermelerinden korktuğum için art arda ateş ettim" dedi.
OLAYDAN ÖNCE CANLI YAYIN YAPMIŞ
Hayvan alım satımı yapan Emrah Kara'nın olaydan 1 saat önce kendi aracıyla köye giriş yaptığı sırada sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlendi.
Bu ayrıntıya dikkat çeken Altıkapı köyü muhtarı Bahadır Şevket Kaynak, "Hırsızlık yapmaya geldiklerini zannederek vurdu iddiasına katılmıyorum. Hırsızlık yapmaya giden adam canlı yayın mı yapar?
Üstelik araçlarından inmemişler bile. Bundan sonra söz yargıda. Ölen köylülerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
CENAZELER TOPRAĞA VERİLECEK
Yaşamını yitiren Emrah Kara ile yeğeni Eflatun Karaduman'ın cenazeleri, bugün Altıkapı köyünde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazı ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.
Yaşamını yitiren Emrah Kara'nın evli, Eflatun Karaduman'ın ise bekar olduğu belirtildi. L.K. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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