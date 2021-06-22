DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı
Patlayıcılarla Türkiye'ye girmeye çalışan ve MİT operasyonuyla yakalanan terörist Güler ile ilgili karar belli oldu.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı operasyonlar hız kesmeden devam ederken, son olarak kırmızı kategoride aranan terörist Kasım Güler yakalanmıştı.
Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı ortaya çıkmıştı.
TUTUKLANDI
MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Güler, tutuklandı.
Güler, silah ve patlayıcılarla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığı içerisindeydi.
ÖRGÜT İÇERİSİNDEKİ GÖREVİ
Kasım Güler'in üzerinden, çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler de ele geçirildi.
Güler'in, 2008-2010 yılları arasında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı öğrenildi.
Örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı ifade edilen Kasım Güler'in, DEAŞ'ın sözde "Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu" da olduğu belirlendi.
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