Dedikodu nedeniyle iş arkadaşını öldüren sanığa 20 yıl hapis

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İhsan Nazari ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Nazari, önceki duruşmada öne sürdüğü savunmalarını tekrar ederek, Afganistanlı maktul Aziz Samadi'nin kendisi hakkında dedikodu çıkardığını savundu.

Olay günü öldürme kastıyla hareket etmediğini öne süren sanık, "Olayı kasıtlı yapmadım, bir anda oldu. Ailem mağdur durumda" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Nazari'ye maktul Aziz Samadi'ye yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet sanığın suçu "haksız tahrik" altında işlediği kanaatiyle cezayı "iyi hal" indirimleriyle 20 yıla düşürdü. Sanığın tutukluluk hali sürecek.

Cesedi sulama kuyusunda bulundu

Merkez Karatay ilçesi Şatır Mahallesi'nde tarım ürünleri üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çalışan Afganistan uyruklu 23 yaşındaki Aziz Samadi için 31 Ağustos 2021'de kayıp başvurusunda bulunuldu.

3 gün sonra bölgedeki sulama kuyusunda cesedi bulunan Samadi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Samadi ile daha önce aynı iş yerinde çalıştığı belirlenen Afganistan uyruklu 23 yaşındaki İhsan ve 19 yaşındaki kardeşi Akif Nazari gözaltına alındı.

Cinayeti itiraf eden İhsan Nazari tutuklandı, kardeşi adli kontrolle serbest bırakıldı.