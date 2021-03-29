Define ararken yakalandılar
Ormanlık alanda inşa edilen kulübe içerisinde define arayan 4 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
TÜRKİYE 29.03.2021, 09:46
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ormanlık alan içerisinde inşa edilen bir kulübe ilçesinde izinsiz define arandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti.
Ekipler tarafından kulübeye operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 4 kişi kulübenin ortasında kazdıkları kuyu içerisinde suçüstü yakalandı.
İZİNSİZ DEFİNE ARADIKLARI BELİRLENDİ
Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, şahısların kulübe içerisine kurdukları düzenekle kazdıkları kuyuya indikleri ve izinsiz define aradıkları belirlendi.
Yapılan aramalarda şahısların kullandıkları bir adet altın arama dedektörü ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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