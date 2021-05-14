Defineci çukuruna düşen at, feci şekilde can verdi!

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde meydana gelen olay yürekleri sızlattı. Eski köy mezarlığı mevkiinde sahibi tarafından otlaması için alana bağlanan at, dengesini kaybederek defineciler tarafından sık sık yapılan kazılarla tahrip edilen alandaki lahit mezar çukurlarından birine düştü.

ÇIRPINARAK CAN VERMİŞ

Bağlı olduğu ipin mezar taşına takılması nedeniyle düştüğü çukurda ipin iyice boynunu sıktığı talihsiz at feci şekilde can verdi. Tarlaya giden köylüler tarafından fark edilen atın çukura düştükten sonra çıkmak için çokça çırpındığı, ancak buna rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan; definecilerin bölgede yaptığı kaçak kazılar mezarların tahrip olmasına neden olmaya devam ediyor.