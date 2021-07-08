Dehşet veren cinayet yasak aşk yüzünden işlenmiş! Eşinin cesedine kaya tuzu döküp bavula saklamış

BAVULDAN AKAN SIVI, KOKUYA NEDEN OLMUŞ

Ekipler, kokunun yayıldığı evi tespit edip, içeri girdi. Sabah'ın haberine göre belirlenen dairenin kapısı açıldığında koridorda streç filimle sarılmış büyük boy bir bavul görüldü. Bavulun etrafından akan sıvıların kokuyu yaydığı belirlenince bavul açıldı.

ÜZERİNE KAYA TUZU DÖKÜLMÜŞ CANSIZ BEDEN BULUNDU

Bavulda battaniyeye sarılı üzerine kaya tuzu dökülmüş bir cansız erkek bedeni bulundu. Savcılık tarafından yapılan olay yeri incelemede, dairede iki çocuklu Iraklı bir çiftin ikamet ettiği belirlendi.

ÇÜRÜYEN CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Komşuların iddiasına göre, ölen kişinin eşi Hatıca A., çocuklarıyla birlikte 30 Haziran'da Kuzey Irak'a gitti. Bu sırada,cansız erkek bedeninde meydana gelen çürüme nedeniyle kimliği sadece komşuların beyanıyla belirlenmeye çalışıldı. Muhammod A.'ya ait olduğu düşünülen şahsın katilinin kimliğinin belirlenmesi için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE KOCASINI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI

Yürütülen soruşturmada ceset, bavul içerisinde Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken savcılık ölen adamın sevgilisiyle birlikte adamın mal varlığına konmak için cinayet planını hazırladıkları ve uyguladıktan sonra Beyrut'a geri döndükleri ihtimali üzerinde duruyor.