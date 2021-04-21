Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı
Şanlıurfa'da pusuya düşürülüp kurşunların hedefi olan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Delik deşik olan aracın içindeki şahsın kız kardeşi ise eline aldığı silahla saldırganlara karşılık verdi. Saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Ceylanpınar çıkışında yaşanan olayda, kız kardeşi Fikriye A. ile birlikte Ceylanpınar ilçesi istikametine giden Şahin Aydın'ın kullandığı 63 ACA 783 plakalı otomobilin önü seyir halindeyken başka bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen şahıslar tabanca ile sürücü Aydın'a ateş etmeye başladı. Çok sayıda merminin isabet ettiği Şahin Aydın ağır yaralandı.
TÜM MÜDEHALALERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Şahin Aydın, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye giden şahsın yakınları sinir krizi geçirdi. Araç içinde ve çevresinde onlarca mermi kovanı olduğu gözlendi. Bölgede inceleme yapan polisler, kaç kişi oldukları henüz belirlenemeyen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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