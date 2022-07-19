Demir çubukla kafasına vurulan kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada kafasına demir çubukla vurulan 42 yaşındaki İsrafil İnce hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 19.07.2022, 20:49
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında, 42 yaşındaki İsrafil İnce ile 40 yaşındaki Erkan S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan S, demir çubukla İnce'nin kafasına vurdu.
Hastaneye kaldırıldı
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İnce'yi Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı.
Kurtarılamadı
İnce, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Erkan S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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