Demir çubukla kafasına vurulan kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında, 42 yaşındaki İsrafil İnce ile 40 yaşındaki Erkan S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan S, demir çubukla İnce'nin kafasına vurdu.

Hastaneye kaldırıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İnce'yi Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı.

Kurtarılamadı

İnce, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Erkan S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.