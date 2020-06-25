Demokrasi ve Atılım Partisi’nin illerdeki teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor
Deva Partisi’nin ilk il başkanı Konya’dan. Dr. Seyit karaca olmuştu. Konya’nın ardından partinin diğer illerdeki teşkilatlanma çalışmaları Şanlıurfa ve Kütahya’yla devam etti
TÜRKİYE 25.06.2020, 20:09
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Deva Partisi teşkilatlanma çalışmalarına 7 ilden il başkanlarını belirleyerek hız kazandırdı
Ali Babacan tarafından kurulan deva Partisi’nin manisa kurucu il başkanlığına Süreyya Sakınç’ı getirildi
Manisa’dan sonra belirlenen kurucu il başkanları ise şu şekilde
Zonguldak’tan fatih keleş, Bartın’dan ali yıldırım, Karabük’ten Yusuf aydın, Kastamonu’dan Hüseyin Canal, Sinop’tan birhan yalçın Ve Çorum’dan Orhan vargeloğlu kurucu il başkanı olarak seçildi
İl başkanlarının duyurusu ise partinin twitter hesabından Deva partisi genel başkanı ali babacan ve il başkanları birlikte çekildikleri fotoğraf paylaşılarak yapıldı
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