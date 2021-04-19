Dendias'ın sözleri diplomasi tarihine yakışıksızlık örneği olarak girecek

AK Parti Sözcüsü Çelik, Emekli amirallerin bildirisine ilişkin, "Hemen sahiplenenlerin bunu niye sahiplendiği, eğer içeriği ve zamanlaması değiştirilmişse onlara sorulması gereken bir şeydir. Bize sorulması, akılla izah edilecek bir mesele değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Yunanistan bir katliama imza atmaya çalışıyor"

Çelik, Yunan Dışışleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Son derece bağnaz, saygısız şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletimizi itham etmesi, diplomasi tarihine yakışıksızlık örneği olarak girecektir. İlk defa bir bakanın, ülkesinin egemenliğinden bahsederken ülkesinden değil AB'den bahsettiğini gördük. Yunanistan ile müzakere sürecini akıllı bir dille, akıllı bir devlet anlayışıyla ve müzakerenin yöntemlerine karşılıklı saygıya uygun şekilde sürdürmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz."

Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik tutumunu eleştiren Çelik, "Yunanistan sahil güvenlik unsurları resmen benzin dökerek, yakmaya çalışarak bir katliama imza atmaya çalışıyor." dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Demokrasi, insan hakları, uluslararası ilişkiler dediğiniz değerleri Akdeniz'in sularına gömdünüz. Onları kurtarın, sonra diğer meseleler hakkında konuşmaya çalışın. Botları batırmak, 3 yılda 80 binden fazla mülteciyi bizim kara sularımıza itmek gibisinden vahşi eylemler gerçekleştirdiler. Uluslararası kurumlar ve Avrupa Birliği maalesef bunun karşısında susuyor."