Denizde kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı...
Şile'de denizde kaybolan 5 kişiden sonuncusu olan Ömer Hadi Can'ın cansız bedeni, sabah saatlerinde Şile Kalesi yakınlarında kıyıya vurmuş olarak bulundu.
TÜRKİYE 24.07.2021, 10:41
Önceki gün Şile'de denize giren 5 kişi, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Şile Kaymakamlığı, kaybolan kişilerden birinin kurtarıldığını duyurdu.
Diğer 3 kişinin ise aramalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan kişilerden Ömer Hadi Can için ise aramalar devam etti.
Kayıp olan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Dün akşam saatlerine kadar aramalarını sürdüren ekipler, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Ekipler bu sabah erken saatlerde Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaştı.
Can'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Şile Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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