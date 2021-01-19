Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
TÜRKİYE 19.01.2021, 10:31
AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Merkez üssü Acıpayam ilçesi olan deprem saat 03.41'de meydana geldi. 4,2 şiddetindeki deprem yerin 10,11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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