Denizli'de kızını korumaya çalışırken canından oldu
Kaçarak evlendiği kocasından şiddet gören gelin, ailesini arayarak yardım istedi. Öfkeye kapılarak damadını tokatlayan baba, dünürü tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Uşak’ın Karahallı ilçesinde yaşayan Fatma İ., 2 ay önce kaçarak Denizli’nin Bekilli ilçesinde yaşanan Can İ. ile evlendi.
Çiçeği burnunda çift arasında, kısa sürede tartışmalar yaşanmaya başladı.
Bu tartışmaların sonuncusunda eşinden şiddet gördüğü iddia edilen Fatma İ., Uşak’ta yaşanan ailesini arayarak yaşananları aktardı.
DAMADINA TOKAT ATTI
Kızının şiddet gördüğünü öğrenen baba Abdullah K., kardeşi Ferman K. ile oğlu Murat K’yi yanına alarak Bekilli Sanayi Sitesi’nde lastikçilik yapan dünürü Gürcan İ’nin iş yerine geldi.
Babasıyla birlikte aynı iş yerinde çalışan damadı Can İ. ile konuşmaya başlayan Abdullah K., konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine damadına tokat attı.
"SEN BENİM OĞLUMA NASIL VURURSUN"
Oğlunun gözleri önünde tokatlanmasını hazmedemeyen Gürcan İ., "Sen benim oğluma nasıl vurursun?" dedikten sonra, yanında bulundurduğu silahla dünürlerine rastgele ateş etti.
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