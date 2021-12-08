Denizli'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü
Çarpıştığı tırın altında kalan otomobilin sürücüsü Ümmü Akyel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü ise ifade vermek için karakola götürüldü.
TÜRKİYE 08.12.2021, 18:57
Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisinde, Ümmü Akyel (55) idaresindeki 07 BVZ 29 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Soner B.'nin kullandığı 20 AER 639 plakalı tırla çarpıştı.
Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TIR OTOMOBİLİ EZDİ, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kamyonun altında kalarak otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Akyel, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ancak Akyel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Akyel'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü Soner B. de ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
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