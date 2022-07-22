Denizli’de kaybolan 69 yaşındaki çoban bulundu
Denizli’nin Kale ilçesinde meradan dönmediği için arama çalışması başlatılan 69 yaşındaki Mustafa Erbay, evinin yaklaşık 3 kilometre uzağında bulundu.
TÜRKİYE 22.07.2022, 17:59
TOKİ Mahallesi'ndeki evinden dün sabah küçükbaş hayvanlarını otlatmak için ayrılan Mustafa Erbay, akşam evine dönmedi.
Hayvanların kendi başlarına ağıllarına döndüğünü gören Erbay'ın yakınları, durumu emniyet birimlerine bildirdi.
Erbay'ı bulmak için İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT ve İHH İnsani Yardım Vakfı ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı.
Polis ekibi, Erbay’ı evinin yaklaşık 3 kilometre uzağında, çalılar arasında yürürken buldu. Zihinsel bir rahatsızlığı olabileceği değerlendirilen Erbay, yakınlarına teslim edildi.
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