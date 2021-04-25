Depo yangınında 3 kişi öldü!
Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını kaybetti. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
TÜRKİYE 25.04.2021, 13:00
Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde içerisinde hırdavat malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Yangın sırasında depoda bulunan bir kişi kendini son anda dışarı atarken 4 yabancı uyruklu kişinin ise depoda mahsur kaldığı iddia edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İÇERİDE MAHSUR KALANLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde mahsur kaldığı iddia edilen 4 kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Duman tahlisiyesi de yapılan depoda üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangında hayatını kaybedenler cenaze araçlarına konuldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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