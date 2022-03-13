Depoyu doldurtup ödeme yapmadan kaçtı
Başakşehir’de akaryakıt istasyonuna gelen bir sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçtı. Yakıt aldıktan sonra kaçan şahsın, farklı istasyonlardan yakıt alıp kaçtığı öğrenildi.
TÜRKİYE 13.03.2022, 18:06
Olay, 10 Mart Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başakşehir Kayaşehir'de bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen şahıs, çalışandan aracının deposunu doldurmasını istedi.
Bin 300 liraya deponun dolmasının ardından şahıs hızla istasyondan kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı ise kameralara yansırken, zanlının başka araca ait plakayı kopyaladığı ve başka istasyonlardan da aynı şekilde hırsızlık yaptığı öğrenildi.
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