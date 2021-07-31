Deprem nedeniyle boşaltılan binada bir erkek cesedi bulundu
İstanbul Avcılar'da daha önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binadan kötü kokular geldiğini fark eden bir işçi, ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler binada bir erkek cesedi buldu.
TÜRKİYE 31.07.2021, 16:35
Merkez Mahallesi Berat Sokak'ta bulunan 4 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında 5 ay önce boşaltıldı. Bugün bir kalorifer peteğini sökmek üzere binaya giden işçi Doğancan Gıdık, kimsenin içeri girmemesi için daha önce kapısına kaynak yaptıkları binanın ikinci kattaki evden çok ağır koku geldiğini fark etti.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kapıyı açan Gıdık içeride bir erkek cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine binaya polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede oturanlar binaya son dönemde kimliği belirsiz kişilerin ve atık toplayıcıların girdiğini belirtirken, polis binayı gören kamera olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Bu kişinin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu tespit edilecek.
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