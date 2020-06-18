Depremden 5 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldılar
Bingöl'deki depremden 5 gün sonra 2 kedi yavrusu çöken bir samanlığın enkazdan sağ çıkarıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğündeki depremden 5 gün sonra Yedisu ilçesinde samanlık enkazında 2 kedi yavrusu sağ çıkarıldı.
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı depremin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.
Depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Elmalı köyünde hasar gören yapılarda enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında bir samanlık enkazında 2'si sağ 3 kedi yavrusu bulundu.
Depremzede Mazlum Adıbeli, amcasına ait samanlıktaki eşyaları çıkarmak için enkazı kazdıkları sırada 3 kedi yavrusu gördüklerini, enkazdan ikisini sağ çıkardıklarını söyledi.
Kedilerin bakımı üstlendiklerini belirten Adıbeli, "Enkaz çalışması sırasında fark ettik. İki yavru, muhtemelen anneleri ölmüş. Besleyip büyüteceğim." dedi.
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