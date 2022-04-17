Dereye düşen çocuk boğuldu
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dereye düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 17.04.2022, 17:40
Bereketli Mahallesi'nde dere kenarında oyun oynayan Ömer Faruk Özcan, dengesini kaybederek suya düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine dere kenarına gelen köylüler Ömer Faruk Özcan'ı sudan çıkarak sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu Ömer Faruk Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cansız bedeni otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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