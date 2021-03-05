Dershane alevlere teslim oldu
6 katlı binanın dershane olarak kullanılan üst katında ve binanın dış cephesinde yangın çıktı. Alevler tüm binayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
TÜRKİYE 05.03.2021, 15:20
İstanbul'un Kartal ilçesinde bir dershanenin giriş katındaki kablolardan başlayan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı.
O esnada binada bulunan vatandaşlar dumanların yükseldiğini görünce telaşla binayı terk etti.
Çıkan duman ve alevleri farkeden çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlere teslim olan binada maddi hasar meydana geldi.
YANGIN ANI KAMERADA
Çevre esnaflarından Gülnaz Bakır, "Yangın yaklaşık 1 saat önce binanın girişinde bulunan kablolardan çıktı. Alevler saniyeler içerisinde bütün binayı sardı" diye konuştu.
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