Derste rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde bulunan Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Murat kahraman(49), derste aniden rahatsızlandı. Rahatsızlanan öğretmen ambulansla Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Murat Kahraman hayatını kaybetti.