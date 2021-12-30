Destici'den Akşener'e: Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış...

BBP Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısında konuştu. 2021 yılını değerlendiren Destici, kurdaki hareketliliğin milletin canını yaktığını ve yakmaya devam ettiğini belirterek, hükümetin gerekli adımları attığını ancak muhalefetin bu konuda ikiyüzlü davrandığını söyledi.

Destici'nin konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Dövizdeki dalgalanmalar milletimizin canını yaktı ve kısmen yakmaya da devam ediyor. Burada ikiyüzlü bir siyaset ile karşı karşıyayız. Dolar yükselsin diye el ovuşturanlar her gün televizyona çıktı. Millet İttifakının temsilcileri, onları savunan ekonomistler, onları destekleyen gazeteciler milleti dolar almaya teşvik ederken ellerini de ovuşturdular. Bunu da hükümet erken seçime gitsin zor durumda kalsın biz yönetime gelelim diye yaptılar.

Şimdi dolar düştü bu sefer afalladılar. Ancak milleti yine döviz almaya davet ettiler. Meral Akşener neden milleti uyarmadınız diyor. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış misali dolar daha da yükselecek diyen sizlersiniz, paranızı dolara yatırın diyen sizlersiniz, mevduatlarınızı dolardan TL'ye çevirmeyeceğim diyenler de sizlersiniz. Şimdi de çıkıp buradan siyasi bir rant devşirme peşindeler. Ben onları milletimize havale ediyorum. Bu süreci birlikte yaşadık. Cumhur İttifakı milleti sakin olmaya davet ederken bunlar milleti dolar almaya teşvik ettiler.

CHP, HDP ve İYİ Parti kazandıkları belediyeleri birlikte yönetiyor

İstanbul ile ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bunu yapabilir. Birçok belediye ile ilgili soruşturmalar şuan devam ediyor. Bunda anormal bir şey yok. Asıl anormal olan buna neden bu kadar çok tepki verildiğidir. Burada belediye başkanına açılan bir soruşturma yok. İşe alınanlarla ilgili bir soruşturma var. Zaten CHP'nin HDP ve İYİ Parti ittifakı ile kazandığı belediyeler birlikte yönetiliyor bu açık. Gitsinler yönetim kadrolarını çıkarsınlar kim hangi partinin kontenjanından gelmiş bunların hepsi belli. Bu İzmir için de belli Adana, Mersin, Antalya için de geçerlidir. Ben bunun arkasındayım. HDP'den işçi aldıkları kesindir. HDP kimi önerecek PKK sempatizanlarını önerecek. Kimleri işe aldıklarını biliyoruz. Bu soruşturmadan neden gocunuyorlar anlamıyorum. HDP'den işe adam sokmak için liste aldıysan zaten sonuçlarını kabul etmişsin demektir.